A cura della Redazione

Post partita Palermo-Savoia. Alle stelle il morale di allenatore e giocatori dopo l'epica impresa di espugnare lo stadio comunale "Renzo Barbera". Abbiamo raccolto le dichiarazioni del tecnico ed alcuni giocatori.

Parlato, tecnico del Savoia: “Vittoria importante contro una Società ed una squadra blasonata, abbiamo interrotto la loro striscia di vittorie giocando senza paura. Sono contento: il gruppo è importante ed è stato costruito al meglio dal Direttore. Abbiamo avuto la pazienza e la capacità di colpire al momento giusto: esclusi i primi 15 minuti, abbiamo preso in mano il pallino del gioco e creato altre due occasioni gol. Ripartiamo da questa vittoria: la mia squadra deve ricordarsi che ha vinto qui e portare questo ricordo sempre dentro al campo”.

Diakitè, realizzatore del gol vittoria: “È stata una bellissima emozione segnare davanti a questo pubblico, contro il Palermo. Conoscevamo le nostre forze e sapevamo di poter vincere: quando abbiamo avuto la possibilità, abbiamo colpito”.

Rais: “Il nostro cammino continua, senza esaltarci e guardando partita dopo partita. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra contro una corazzata come il Palermo. Vogliamo cercare di arrivare il più in alto possibile: se lo meritano sia la squadra che la Società”.

Mignano: “-10 dal Palermo? Non guardiamo la classifica. La vittoria era un sogno, non so quante squadre siano capaci di vincere qui. Questa vittoria è dedicata a tutti: tifosi, staff, Società. Sia il Palermo che il Savoia meritano categorie importanti”.