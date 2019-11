A cura della Redazione

Il calcio di oggi è sempre più vicino al business e più lontano dall'essere uno sport come gli altri. Perciò, nell'era delle grandi innovazioni portate da Internet, non deve stupire che i calciatori siano diventati quello che prima erano le rock star o gli attori del cinema, ovvero degli importanti personaggi famosi. I calciatori più forti e conosciuti stanno diventando automaticamente influencer che ispirano tutti gli appassionati di questo sport. Di seguito andiamo a vedere quali sono i giocatori di calcio con più seguito sui social, spulciando i dati pubblici riscontrabili su Facebook, Twitter e Instagram.



Ronaldo, l'Imperatore

In un'epoca nella quale tutto ormai avviene attraverso la rete, come ad esempio le transazioni economiche tramite piattaforme di e-commerce, non sorprende che il calciatore più mediatico e riconosciuto del mondo sia anche quello con la miglior presenza. Parliamo di Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese in possesso del record di reti in Champions League e in tutte le altre competizioni europee e da poco arrivato a un altro grande traguardo, ossia quello di aver segnato contro ben 33 squadre del continente. Il lusitano in forza alla Juventus, la grande favorita a vincere lo Scudetto quest'anno, secondo le scommesse sportive con una quota di 1,40 il 7 novembre, si piazza davanti a tutti come il calciatore più seguito sui social media. Secondo le ultime stime ufficiali, infatti, il portoghese raccoglie quasi 400 milioni di follower sparsi tra Facebook, Twitter e Instagram, la rete più di moda in questo momento nella quale si possono condividere in modo più virale e dinamico foto e soprattutto video, il pezzo forte dei calciatori. La sua popolarità, in crescita costante, è quella di un calciatore abilissimo nel creare un marchio proprio, partendo dalla sua bella presenza. Fenomenale in campo dal punto di vista realizzativo, il principale rappresentante calcistico della marca nordamericana Nike è l'imperatore dei social di tutto il mondo.

Messi, il più forte

Il grande rivale sportivo di Cristiano Ronaldo è Lionel Messi, che con lui condivide per il momento il record di cinque Palloni d'oro vinti e si è sfidato durante vari anni nella Liga spagnola, quando il primo giocava nel Real Madrid e sfidava l'attuale capitano del Barcellona. Testimonial di lusso di Adidas, per quanto riguarda i social, Messi non dispone della stessa potenza del portoghese, come ben riflette il dato che lo vede secondo tra i calciatori più seguiti su Instagram con 130 milioni di follower, praticamente 50 milioni in meno rispetto a Ronaldo. La differenza tra i due è che il portoghese ha puntato molto sul suo aspetto e sulle sue giocate per rafforzare il proprio brand, mentre l'argentino propone solitamente immagini più intime, come ad esempio quelle in compagnia dei suoi figli oppure durante le sue vacanze. È attivo da poco tempo su Instagram, mentre invece su Twitter non possiede un account personale: si tratta di uno dei protagonisti del calcio mondiale che viene seguito da fan disposti ad accontentarsi della sua maniera di essere. Messi, infatti, è solito parlare in campo con goal e grandi giocate, il che gli da credito al momento di non voler ingrandire maggiormente la sua immagine, anche se va ricordato che grazie a lui la sorella ha da poco aperto una marca di abbigliamento e il suo nome è stato accostato a quello del Cirque du Soleil, probabilmente il circo più spettacolare e di successo.



Neymar, un paese alle spalle

Funambolico e abilissimo con il pallone tra i piedi, Neymar Jr. è uno dei calciatori più popolari al mondo. In primis, perché la sua allegria tutta brasiliana lo rende un ottimo prodotto per le sponsorizzazioni, non solo sportive, ma anche perché il suo glamour e la sua voglia di vivere la vita al massimo, oltre a quando gioca a calcio, lo hanno reso una vera e propria star a tutto tondo. Non è un caso che il paulista porti dietro di sé tutto un paese, un Brasile che fa ancora leva su di lui per vincere finalemente un mondiale. I suoi 125 milioni di follower su Instagram ne testimoniano l'impatto mediatico d'eccezione, e vista e considerata la sua giovane età, tutto lascia presagire che in futuro Neymar avrà ancora più follower. Secondo le ultime stime, ogni post di Neymar su Instagram gli permette di incassare qualcosa come 647 mila euro. Attualmente in forza al Paris Saint Germain, società dominatrice in lungo e in largo in Francia, il brasiliano è diventato ormai un fenomeno capace di esulare dal calcio.

In sostanza, l'importanza dei calciatori al giorno d'oggi si misura soprattutto in base ai follower sui social media, con Instagram in testa. Influencer per natura, Ronaldo, Messi e Neymar sono testimonial di lusso di successo e grandeur a 360 gradi.