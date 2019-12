A cura della Redazione

Sotto di 2 gol (doppietta di Ott Vale) il Savoia ribalta il risultato con l'Acireale segnando 4 gol e facendo sua la partita allo stadio Giraud di Torre Annunziata.

Gara in salita per i bianchi che subiscono in 30 minuti due gol dall'Acireale. Al 45' il Savoia accorcia le distanze con Rondinella.

Nel secondo tempo al 7' Orlando porta in parità gli oplontini. A pochi minuti dalla fine, al 41', il Savoia ribalta il risultato con un gol del capitano Pozziello. In campo e sugli spalti è un tripudio. Ma non è ancora finita. Passano pochi minuti e arriva il quarto gol da parte di Scalzone. Quella di oggi è la settima vittoria consecutiva dei bianchi.

Recuperati 2 punti al Palermo, fermato sullo 0-0 in casa dal Troina. Ora i torresi sono a - 3 dalla vetta.