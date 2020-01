A cura della Redazione

Conferenza stampa del mister del Savoia Parlato in vista della partita di oggi, domenica 5 gennaio, con il San Tommaso.

“Durante la sosta si cerca di valutare lo stato fisico dei ragazzi - ha affermato -. Abbiamo lavorato su questo così come sull’aspetto psicologico. È la testa che fa viaggiare le gambe. Dai ragazzi esigo massima concentrazione, attenzione e rispetto per gli avversari. Bisogna essere consapevoli di quello che è stato fatto, ma nel girone di ritorno non c’è differenza tra la prima e l’ultima: non si possono buttare via dei punti. I ragazzi vogliono iniziare con il piede giusto. San Tommaso squadra giovane? Ai miei ragazzi vengono date tutte le info relative agli avversari, poi però dobbiamo concentrarci principalmente sui nostri errori ed eliminare, o almeno limitare, i difetti. Bisogna scendere in campo con concentrazione e con il piglio giusto. Non serve fare i conti ma raccogliere quanti più punti possibili: non ho paura di nessuno, però bisogna restare in campana".

Gli viene chiesto come sarà schierata la squadra. "Due attaccanti di ruolo dall’inizio? - ha continuato -. In questi giorni abbiamo provato lo stesso modulo, cambiando gli interpreti in ogni settore del campo, in maniera tale da far abituare anche chi ha giocato meno fin qui. Tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Il Savoia è formato prima da uomini e poi da calciatori che giocano per la squadra e la città: sono a disponibile di Torre Annunziata, della Società e non dell’allenatore".

Poi un appello ai tifosi. "A loro chiedo i venire allo Stadio in massa, anche se non c’è bisogno di dirlo perché questa gente ha la passione per il Savoia e la sua storia. Più saremo meglio è”.

Indisponibili per la partita Cavucci e Peluso.

Intanto in prevendita, sono stati staccati 535 tagliandi, così distribuiti: 222 biglietti Curva; 16 biglietti Distinti; 297 biglietti Tribuna