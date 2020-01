A cura della Redazione

Continua la striscia vincente per la formazione under 18 del Centro Basket Torre Annunziata che vince e convince in quel di Ottaviano.

Buon approccio alla partita da parte dei "Verdoni" che trovano canestri facili e gestiscono la gara senza troppi affanni. Prossimo incontro lunedì contro Roccarainola per mantenere la vetta della classifica.

Perde, senza orgoglio, l'under 16 sul campo di Baronissi buttando al vento un'occasione ghiotta per raggiungere la fase "Oro". Bravi i salernitani che sgambettano senza pietà i nero verdi apparsi impauriti in attacco ed inermi in difesa. Sabato il CBTA incontrerà Sala Consilina con l'amaro in bocca e la consapevolezza di aver sprecato tantissimo in questa prima fase.

Torna alla vittoria l'under 14 targata Boscoreale che supera in trasferta lo Stabia. Incontro equilibrato fin quando il solito Mario Vitiello decide di premere sull'acceleratore segnando punti importanti ed aumentando gradualmente il divario tra le due squadre che alla fine risulterà consistente. Domenica trasferta a Vico Equense per restare in scia della capolista Sorrento.

Perde dopo un tempo supplementare l'under 13 contro Pegaso Portici. Agonismo da vendere nel palazzetto dello sport di via Panoramica con i bianco blu che si arrendono solo alla fine dopo aver dato davvero tutto. Segnali incoraggianti in vista della trasferta di Torre del Greco in programma tra quindici giorni.

Infine, il CBTA prenderà parte al ventunesimo Torneo " Ciao Rudy " che si terrà come sempre nelle feste pasquali a Pesaro (foto), vedremo se i lupi riusciranno a ben figurare nella famosa kermesse della città marchigiana ormai diventata una seconda casa per il CBTA.