A cura della Redazione

Ancora nulla di fatto per la questione stadio a Torre Annunziata.

Il sindaco Vincenzo Ascione aveva dato appuntamento ad ieri, venerdì 3 luglio, per dirimere la questione dell'adeguamento dello stadio comunale "Giraud", in vista di un più che probabile ripescaggio del Savoia in serie C.

Due le opzioni in campo: ricorso ad un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, oppure la proposta di un project financing da parte di privati.

"La decisione è rimandata di qualche giorno - fa sapere il primo cittadino - perché siamo in attesa di una proposta progettuale da parte di imprenditori privati".

Intanto continua la protesta dei tifosi anche attraverso l'affissione di striscioni fuori allo stadio: "Sindaco e Società, basta con lo scaricabarile. Il nostro futuro chi lo deve garantire?".