A cura della Redazione

Rocambolesco Gran Premio di Austria, prima gara del Campionato mondiale di Formula 1.

Vittoria di Bottas, ma seconfo posto di Leclerc, impensabile a 10 giri dalla fine, e terzo posto per Norris. Solo quarto Hamilton, penalizzati di 5 secondi per un contatto con Albon. Decimo Vettel.

"Non me lo aspettavo - ha detto Leclerc -. La Ferrari è troppo in ritardo, manchiamo di velocità sul rettilineo. Comunque mi prendo questo secondo posto, grazie anche a un po' di fortuna. La Ferrari miglioretà ma ci vorrà un po' di tempo".