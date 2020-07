A cura della Redazione

Napoli fermato a Bologna. Azzurri sottotono, soprattutto nella ripresa dove subiscono i felsinei che in diverse circostanze avrebbero potuto portare a casa l'intera posta.

Il match si chiude sull'1-1, con le reti di Manolas al 7', di testa su corner, e Barrow all'80'. Al Bologna annullati anche due gol per fuorigioco davvero millimetrica rilevati dal Var. Allo scadere c'è da registrare poi il palo di Danilo.

Senza dubbio un passo falso per la formazione di Gattuso, che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato con la qualificazione in Europa già centrata. La squadra sembra già proiettata alla gara di Champions del prossimo 8 agosto contro il Barcellona. Ma giocando così, le chance di passare ai quarti di certo non saranno molte.