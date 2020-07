A cura della Redazione

Si va, man mano, componendo il mosaico del Savoia targato stagione calcistica 2020-2021. Dopo la conferma di Capitan Poziello e l’ufficialità del nuovo play di centrocampo De Rosa, ecco due conferme importanti per il roster di mister Aronica: si tratta del difensore centrale Riccio (nella foto) e dell’attaccante Romano.

Il primo, ben strutturato fisicamente e bravo nell’impostazione della manovra dal basso, si è espresso così poco dopo la firma: “Sono contentissimo di essere stato riconfermato e che la società abbia fiducia in me. Spero di ripagare questa stima in campo e di tagliare traguardi importanti, ritagliandomi più spazio rispetto alla passata stagione. Ho avuto altre offerte da Club di Serie D, ma il Savoia è sempre stato la mia unica priorità, sia in Serie C che in D. Non vedo l’ora di iniziare la stagione con i nuovi compagni di squadra, Mister Aronica ed il suo staff”.

GR7, invece, ha commentato così all’alba della sua seconda stagione in maglia bianca: “Sono molto contento di essere stato riconfermato e di condividere la prossima stagione con il ds Musa che è preparato e mister Aronica che crede nei giovani. La Società U.S Savoia 1908 è seria e sta progettando il futuro. Spero di riconfermarmi, giocando di più e facendo meglio”.