A cura della Redazione

Dopo la sconfitta di Parma, il Napoli supera il Sassuolo 2-0 nella sfida al San Paolo valida per la terzultima giornata del campionato.

Il vantaggio è opera di Hysaj, che al 7' del primo tempo realizza la sua prima marcatura in oltre 190 presenze con i partenopei e in assoluto in Serie A.

Come negli ultimi match, la formazione di Gattuso è poco incisiva sotto porta, non capitalizzando le occasioni create. Tra queste, l'ennesimo palo stagionale, questa volta colpito da Politano nella ripresa.

Al Sassuolo vengono annullate ben 4 reti per fuorigioco, tutte giustamente, dopo la verifica del VAR.

In pieno recupero è Allan a raddoppiare, chiudendo definitivamente i conti.

Napoli che continua ad occupare la settima piazza. E martedì la penultima contro l'Inter, senza Mertens che è stato ammonito ed era diffidato. Salterà dunque il match.