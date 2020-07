A cura della Redazione

Prosegue, incessantemente, il lavoro del Direttore Sportivo Carlo Musa per definire la rosa a disposizione di mister Aronica in vista della stagione 2020-2021.

Il talentuoso portiere Domenico Coppola vestirà ancora la maglia oplontina. “Dodo”, come viene soprannominato l’estremo difensore cresciuto nel Torino, si è detto entusiasta all’alba della sua seconda stagione nella cittadina oplontina.

“Sono contento - ha detto - di ritornare a Torre Annunziata, dove l’anno scorso mi sono trovato molto bene grazie all’ambiente societario ed alla tifoseria calorosa e presente in ogni partita. Quando mi hanno richiamato per rinnovare un altro anno, non ho avuto dubbi e sono stato molto contento. Obiettivo stagionale? Se dovesse essere Serie D, dovremo cercare, a tutti i costi, di vincere il campionato per portare il Savoia in Serie C dove merita di stare e regalare questa gioia ai tifosi. Invece se sarà Serie C, l’obiettivo dovrà essere cercare, in tutti modi, di fare una stagione positiva. Ringrazio Mister Parlato e Mister Battisti, ma soprattutto Mister Iardino che mi ha fatto crescere e mi ha seguito l’anno scorso. Allo stesso tempo sono impaziente di iniziare a lavorare con i nuovi mister e lo staff tecnico. Ringrazio anche il Presidente Mazzamauro, il Direttore Carlo Musa e il Direttore Giovanni Rais per avermi dato la possibilità di ritornare a giocare per questa storica maglia e in questa bellissima piazza. Ai tifosi voglio dire che mi impegnerò al massimo per portare a termine quello che avevamo iniziato l’anno scorso. Sono certo che sarà un anno pieno di vittorie e soddisfazioni: ci vediamo presto e sempre forza Savoia!”