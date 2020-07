A cura della Redazione

La vita è fatta di momenti che, a volte, ritornano. Attimi che bisogna cogliere ascoltando la memoria del proprio cuore. In quello di Matteo Langella c’era e c’è ancora il Savoia. Oggi, il giovane calciatore ha firmato il contratto che lo legherà nuovamente al Club di Piazzale Gargiulo.

Langella nasce a Torre Annunziata nel 1997. Oplontino Doc, cresce nel settore giovanile del Savoia. Inizia la sua carriera in prima squadra in Serie D con la Sarnese. Con la maglia granata ha disputato 4 stagioni nel massimo campionato dilettantistico nazionale totalizzando 98 presenze e tre reti. Nella scorsa stagione si è distinto con la maglia del Nola nel Girone I di Serie D, con un bottino di 19 presenze.

Ecco le sue prime parole in maglia bianca: “È un onore giocare con il Savoia: ci ho già giocato ma nella Berretti. Quest’anno per me sarà la prima volta in prima squadra: sono emozionato ma anche carico per questa avventura! Avevo anche altre proposte, ma appena è arrivata la chiamata del Savoia non avevo più dubbi e ho fatto questa scelta con tanto entusiasmo e voglia di fare bene sia per me che per la società e per i tifosi“.