Ha avuto inizio quest'oggi a porte chiuse, presso lo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, il raduno pre-campionato della Turris, attesa ai nastri di partenza del campionato di serie C.

I calciatori, distribuiti in piccoli gruppi di lavoro, si sono alleati agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Franco Fabiano.

Lo stesso allenatore, sulla stagione alle porte e l'allestimento della rosa, dichiara: “Adesso ci tocca solo lavorare sodo per dare risposte sul campo e per regalare soddisfazioni a società e tifoseria, sulla falsariga di quanto fatto nelle ultime due stagioni. Sono soddisfatto dell’allestimento dell’organico: il direttore Primicile, in particolare, ha pianificato da tempo un gran lavoro e ci siamo sempre coordinati al momento delle scelte finali. I profili arrivati a Torre sono stati tutti condivisi; sappiamo che arriverà qualche altro tassello, ma per il momento sono contento e orgoglioso di guidare questa Turris. Non saremo certamente una meteora in questa categoria, ma sapremo farci valere anche tra i professionisti”.

Il gruppo, che nella giornata di domani - martedì 25 agosto - sarà sottoposto al secondo ciclo di tamponi, proseguirà la preparazione allenandosi tutti i giorni, al pomeriggio, presso lo stadio “Liguori”, con doppie sedute previste - durante questa settimana - nelle giornate del martedì e del venerdì.