A cura della Redazione

Arriva la ratifica della Figc, per mezzo della Commissione Criteri Infrastrutturali, al "rientro in sede" della Turris, inizialmente autorizzata ad utilizzare in deroga lo stadio "Partenio" di Avellino per la partecipazione al prossimo campionato di serie C.

La società del presidente Colantonio, in tal senso, aveva prodotto istanza, con tempestività e certezza del positivo esito, già lo scorso 19 agosto, subito dopo che il comune di Torre del Greco aveva ottenuto la certificazione Fifa Quality Pro relativamente al manto erboso artificiale installato al "Liguori", ultimo tassello che mancava al rilascio della Licenza nazionale a favore dello stesso impianto di viale Ungheria.