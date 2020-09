A cura della Redazione

Tutto pronto per l’inizio della stagione sportiva in casa Centro Basket Torre Annunziata. Ventottesimo anno di attività che vedrà il CBTA unito più che mai alla Pallacanestro Boscoreale in un’unica grande famiglia che avrà come sempre il suo quartier generale presso il Palazzetto dello Sport di via Panoramica, con il bar in funzione a tempo pieno e la sala studio a disposizione degli atleti che avranno bisogno di approfondire qualche materia con la responsabile Margherita Lettieri. Lo staff tecnico sarà composto dall’allenatore / istruttore Francesco Persico che si occuperà dei gruppi minibasket, dal coach Gennaro Auricchio che metterà la sua esperienza al servizio dei gruppi esordienti ed under 13 e da Luca La Rocca che allenerà gli under 14,15,16,18 elitè e la Promozione coadiuvato da Mimmo Castaldi.

Dopo diversi anni torna una formazione senior a calcare il parquet boschese con la speranza che sia solo l’inizio di una lunga avventura: “Abbiamo deciso di partecipare al campionato di Promozione per dare la possibilità ai nostri ragazzi non solo di prendere parte ad un torneo senior - afferma il Dirigente Aniello Balzano – ma soprattutto di ritrovare lo spirito di squadra e lo stare bene insieme che ha contraddistinto il CBTA e la Pallacanestro Boscoreale fino alla fine del mese di febbraio confrontandoci con squadre sulla carta più forti della nostra”.

Appena possibile riprenderà anche il servizio bus ( info 3355429721) così come si spera ci possa essere la partecipazione ai vari tornei in giro per l’Italia. Le premesse per una grande annata di basket ci sono tutte così come il completino ( in foto) che accompagnerà questo ventottesimo anno di sport e di amicizia.