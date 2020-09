A cura della Redazione

Al termine della seduta mattutina di allenamento ha parlato attraverso i canali ufficiali del club il centrocampista Roberto De Rosa: “Stiamo lavorando tanto, duramente, ma questo è un gruppo fatto da uomini seri e professionisti esemplari. Personalmente sono nato come mezzala di centrocampo, poi negli anni sono stato spostato come play. Non ho nessun problema, sono a completa disposizione del Mister: l’importante è il risultato finale della squadra“.

“Il Mister è davvero molto preparato. Ha fatto una carriera importante e i suoi consigli potranno farci fare la differenza nel corso della stagione. Siamo un ottimo reparto a centrocampo, con il giusto mix tra esperti e giovani. Quello che conta sarà raggiungere il nostro obiettivo come squadra, l’aspetto personale passa in secondo piano. Siamo una Società importante circondata da professionisti anche fuori dal campo e questo è fondamentale“.

“Non vedo l’ora che inizi la stagione, ho la fortuna di giocare in una piazza blasonata, qui i tifosi sonon davvero il dodicesimo uomo in campo. Poziello? E’ una persona incredibile, per tutti noi è fondamentale avere una figura come lui all’interno dello spogliatoio. Stiamo costruendo un grande gruppo. Girone? Nessun girone sarà facile. Quello sardo è complicato, ci sono squadre che giocano un ottimo calcio“.

“Abbiamo un reparto offensivo molto importante pee la categoria, sicuramente ci aiuteranno a fare la differenza“.