A cura della Redazione

La S.S. Turris Calcio arricchisce il proprio staff avvalendosi della professionalità e dell'esperienza di Eugenio Galasso, da oggi nuovo team manager del club.

Nel corso della passata stagione, lo stesso ruolo Galasso lo ha ricoperto alla Casertana; in precedenza, esperienza biennale - sempre nel professionismo - alla Paganese e trascorsi anche nella dirigenza del Savoia.

“Ringrazio la società ed in primis il direttore Primicile, persona eccezionale che mi ha dato questa opportunità - dichiara Eugenio Galasso -. Ho avuto modo di conoscere anche il presidente Colantonio, persona limpida e trasparente come poche nel mondo del calcio. Lo stesso mister Fabiano lo conosco da tempo. In generale - aggiunge -, trovo a Torre del Greco un ambiente determinato, motivato, ma al contempo familiare, nel quale potermi integrare al meglio con l'obiettivo di crescere tutti insieme”.

Al neo team manager la dirigenza tutta della S.S. Turris Calcio augura buon lavoro.