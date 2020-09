A cura della Redazione

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli,è positivo al coronavirus. La notizia è stata diffusa nella notte e questa mattina è stata confermata dalla stessa società.

“La SSC Napoli - si legge nella nota - comunica che il presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”.

Ieri, De Laurentiis ha partecipato all’Assemblea di Lega della serie A a Milano. Adesso, bisognerà ricostruire tutti i contatti avuti dal produttore cinematografico negli ultimi giorni. Non avrebbe incontrato la squadra a Castel Volturno al ritorno dal ritiro di Castel di Sangro, quindi al momento sarebbero da escludere rischi per gli uomini di Rino Gattuso, impegnati domani in amichevole allo stadio San Paolo. Ovviamente, Aurelio De Laurentiis non potrà assistere alla partita contro il Pescara.