Al termine dell’allenamento congiunto con il Napoli United, terminato con il risultato di 3-2 per i Bianchi, sono arrivate le parole del Mister Salvatore Aronica attraverso i canali ufficiali del Club.

“Abbiamo fatto un ottimo allenamento contro una squadra molto organizzata e di categoria. Siamo riusciti a far completare a tutta la rosa un tempo a testa e di questo siamo molto soddisfatti. Ci prepariamo domani con una seduta di scarico in attesa di sabato, quando avremo un allenamento importante con una squadra di Serie D. Sono molto contento di come stanno rispondendo i ragazzi sul campo, vedo grande applicazione e voglia di mettersi in mostra. La squadra risponde bene sia atleticamente che tecnicamente. Procede il nostro percorso di avvicinamento al campionato”.