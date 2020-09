A cura della Redazione

La S.S. Turris Calcio comunica l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciro Loreto: depositato in Lega, nella giornata odierna, il contratto che lo legherà al club del presidente Colantonio per le prossime due stagioni. Il terzino sinistro (classe 1998, 180 centimetri di altezza) è reduce dall'esperienza triennale con il Como, condita da numerose presenze, da titolare, in serie C nell'ultima stagione. In precedenza, aveva vestito in Campania le casacche di Sarnese e Cavese in serie D.

Altra intuizione di mercato del direttore generale dell'area tecnica della Turris, Rosario Primicile, nell'andare a rinforzare la corsia mancina del reparto arretrato: proficua la mediazione con la dirigenza del Como per il perfezionamento del trasferimento del calciatore, favorita dagli ottimi rapporti professionali tra lo stesso Primicile ed il direttore sportivo dei lombardi, Carlalberto Ludi.

Intermediario nell'operazione, l'avvocato Maurizio De Rosa. “Felicissimo della chiamata della Turris e di tornare in Campania - dichiara Loreto -: rientro per un progetto importante, portandomi dietro come prezioso bagaglio l’esperienza maturata al Nord con il Como. Ho fiutato da subito la grande determinazione del direttore Primicile, che già conoscevo, nel volermi a Torre del Greco. E non ci ho pensato su due volte. Adesso non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i nuovi compagni”