L’allenamento congiunto contro i pari categoria del Football Club Matese è terminato sul risultato di 2-2. Il tecnico oplontino Salvatore Aronica ha così commentato ai canali ufficiali del Club.

“Abbiamo portato a termine la seconda delle due amichevoli ravvicinate che avevamo in programma per questa settimana. Abbiamo alzato il livello del test, affrontando una squadra che milita anch’essa in Serie D. I carichi di lavoro ci hanno un po’ imballato ma sono contento di come abbiamo tenuto il campo, schierando alcuni calciatori per 90 minuti. È stato fatto un buon allenamento, ancora una volta senza infortuni. Continuiamo il nostro lavoro in vista di queste due ultime settimane che precedono il campionato”.

Prossimo appuntamento allo stadio di Sant'Anastasia il 17 settembre alle ore 14,30 contro la Sangiuseppese (Promozione).