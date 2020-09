A cura della Redazione

Esordio con vittoria per il Napoli in campionato. Gli azzurri si impongono 2-0 a Parma contro i ducali, con le reti di Mertens (salito a quota 126) e Insigne, tutte nella ripresa.

Partita dominata dalla squadra di Gattuso, che nel primo tempo però non riesce a rendersi pericolosa.

La svolta tattica del match arriva nella ripresa, con l'ingresso in campo di Osimhen e Napoli decisamente a trazione anteriore. L'attaccante nigeriano, con la sua velocità, mette in difficoltà la retroguardia parmense creando così spazi e superiorità numerica per i compagni lì davanti, e sfiorando anche il gol. Suo uno splendido assist di tacco a Insigne il cui tiro però finisce sul palo.

Buona la prima dunque per Gattuso. E domenica 27 settembre (ore 15) debutto al San Paolo - con mille spettatori - contro il Genoa