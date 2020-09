A cura della Redazione

Mentre l’Italia unita continua a combattere per sconfiggere il nemico invisibile denominato Covid, da Torre Annunziata - Rovigliano, domenica 20 settembre, l’atleta Teresa Esposito, classe 2003, dopo mesi forzati di stop, disputa in Austria una competizione internazionale con egida Wkf.

Grande prova per Terry che nella specialità kata (forma) partecipa in due categorie, U18 e Seniores, conquistando due medaglie di bronzo.

Gara complicata sotto vari punti di vista; sotto il profilo psicologico, in quanto si gareggiava dopo mesi di assenza dai tappeti di gara, sotto il profilo tecnico, perché erano presenti atlete di tutto rispetto come la campionessa del mondo in carica, atleta della nazionale italiana, la vice campionessa d’Europa (austriaca) e tante altre.

Con questi risultati e presupposti, Teresa Esposito guarda al futuro in grande, continuando ad allenarsi nella modesta palestra ubicata nei locali della parrocchia di San Michele Arcangelo in Rovigliano, inseguendo il sogno di sempre: la nazionale Italiana! Ad maiora.