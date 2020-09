A cura della Redazione

L’U.S. Savoia 1908 comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo dal Genoa, le prestazioni sportive di Enrico Nespoli e Riccardo Correnti.

Enrico Nespoli nasce il 2 Aprile del 2001. Cresciuto nella Scuola Calcio A.S.D. Gruppo di Benevento, in seguito si trasferisce alla Casertana. La scorsa stagione è stato uno dei protagonisti del Vastogirardi, Serie D Girone F. Con la squadra allenata da Francesco Farina, infatti, disputa 25 presenze complessive in stagione, segnando anche una rete.

Riccardo Correnti nasce il 24 Febbraio 2001. Il giovane calciatore cresce nel settore giovanile del Palermo, dove scala tutte le categorie giovanili. In seguito al fallimento della società rosanero, la scorsa stagione si trasferisce all’Fc Messina con il quale disputa 22 presenze complessive nel Girone I di Serie D.

Di seguito le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice di essere qui, in questa grande piazza. Mi metterò fin da subito a disposizione del Mister e dei compagni. Mi definisco un esterno di gamba a cui piace l’1 vs 1. Per quanto riguarda i tifosi non posso dire altro che sicuramente darò il 100% e come si suol dire “sputerò sangue” per questa Società storica”.

L’operazione è andata in porto grazie all’ottimo lavoro svolto dalla Società e dal Direttore Sportivo Carlo Musa, visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra l’U.S. Savoia 1908 e il Genoa, che ha deciso di affidare ai Bianchi la crescita dei due calciatori.