Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al coronavirus.

Per tale motivo la partita Napoli - Genoa, in un primo momento fissata per le ore 15,00 di domenica 27 settembre sarà spostata alle ore 18,00.

I giocatori genoani che avrebbero dovuto partire per la trasferta napoletana questa mattina, partiranno invece domani mattina.