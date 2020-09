A cura della Redazione

Savoia sconfitto nella prima gara del campionato di Serie D, girone G. I torresi perdono 2-1 sul campo del Monterosi.

In vantaggio con Kyeremateng dopo appena 4 minuti su rigore, i bianchi di Torre Annunziata vengono raggiunti da Cancellieri al 10'. Nella ripresa, il raddoppio dei laziali con Lucatti.

Il Savoia termina il match in nove uomini; a pochi minuti dalla fine vengono espulsi Scalzone e D'Ancora.

Domenica 4 ottobre al Giraud il derby con la Nocerina.

"La partita si era incanalata lungo il binario giusto, poi abbiamo subito il pareggio poco dopo e ci siamo abbassati, concedendo il possesso palla - ha commentato a fine gara l'allenatore del Savoia Salvatore Aronica -. Nel secondo tempo ci sono stati gli episodi del loro gol e della rete annullata ad Orlando: meritavamo qualcosa in più viste le occasioni create. Prestazione degli under? Hanno fatto quel che dovevano. Cannizzaro è un 2003, direi più che un Under. Caiazzo e Correnti hanno disputato una grande partita, Russo ha sbagliato poco. Assorbiamo il risultato del campo, c’è da migliorare, d’altronde siamo solo alla prima giornata. Mercato? È aperto fino ad ottobre. Ci sono grandi ambizioni e, nel caso in cui si dovessero apportare migliorie, la Società si farà trovare pronta”.