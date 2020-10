A cura della Redazione

L’U.S. Savoia 1908 rende noto di aver raggiunto un importante accordo di partnership con la Polaris Farmaceutici, rappresentata dal dott. Nazario Matachione. Un’intesa che permetterà un supporto alla squadra a 360 gradi basato sulla ricerca, prevenzione e innovazione a disposizione dei calciatori, staff tecnico e medico, con l’utilizzo di integratori ultima generazione.

L’accordo nasce da un proficuo incontro avuto tra la dirigenza dell’U.S. Savoia 1908 ed il dott. Matachione lo scorso 17 settembre. E’ la prima volta che una Società di calcio di Serie D sottoscrive un’intesa di questo tenore teso ad una progettualità e attenzione particolare sotto l’aspetto sanitario e della salubrità degli atleti.

Il presidente Onorario Alfonso Mazzamauro si è espresso così sulla partnership con Polaris Farmaceutici: “Il dott. Matachione mi ha chiamato, avvicinandosi spontaneamente alla Società Savoia, credendo fortemente in questo progetto. Mi ha detto che ama il Savoia, valutando anche che in passato è stato Presidente di questo glorioso Club. Io lo ringrazio sentitamente per l’affetto sincero e la stima dimostrata. Saremo l’unica squadra di Serie D a testare i suoi prodotti Polaris”.