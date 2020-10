A cura della Redazione

Savoia straripante, seconda vittoria consecutiva per i bianchi di Torre Annunziata che espugnano per 4-1 il campo della Vis Artena.

Match già in archivio nel primo tempo, conclusosi 3-0 per i torresi grazie alle reti di D'Ancora (21'), Kyeremateng (24') e ancora D'Ancora (45').

Nella ripresa, i laziali accorciano su rigore con Sabatini (57'). Poker di De Rosa (72') che fissa il punteggio sul 4-1.

LE DICHIARAZIONI POST GARA

Aronica (allenatore Savoia): "Abbiamo disputato un’ottima gara contro una squadra forte e in salute. Abbiamo capitalizzato le occasioni create e vanno fatti complimenti ai ragazzi che hanno giocato un grande match e si allenano sempre con grande attenzione e intensità. A Monterosi abbiamo comunque disputato una buona gara, contro una squadra importante e di vertice. E’ stata una sconfitta formativa che ci è servita tanto, anche se credo che il pari sarebbe stato il risultato più giusto. La Vis Artena ha un ottimo collettivo, farà sicuramente un buon campionato. Noi però siamo stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, siamo stati brillanti e abbiamo centrato un successo meritato e che ci trasmetterà tanto entusiasmo”.

D’Ancora, autore di due reti: “Sono contento per la doppietta personale ma soprattutto per la prestazione della squadra. Avevamo bisogno di una gara importante e di centrare i tre punti, dobbiamo continuare così. Siamo felici perché in settimana lavoriamo duramente e questo è il giusto merito. Questo sarà un campo difficile per tutti e tornare a Torre Annunziata con un risultato del genere ci darà grande carica. Dobbiamo solo pensare a noi stessi e a lavorare, abbiamo alle spalle una società e una piazza importante, peccato per l’assenza dei nostri tifosi che ci mancano molto".