A cura della Redazione

Non è iniziato certamente bene quest’annata calcistica per Ciro Immobile, bomber di Torre Annunziata.

Nelle prime tre partite di Campionato ha realizzato una sola rete, al Cagliari, facendo conquistare 3 punti alla Lazio. Poi è calato il buio, con l'espulsione contro l'Inter.

Neppure in Nazionale le cose vanno meglio. La Scarpa d’Oro 2020 non segna con gli azzurri da novembre del 2019, con la doppietta all’Armenia, e il suo posto in attacco incomincia a vacillare.

Una situazione che probabilmente pesa psicologicamente sul giocatore e che ne condiziona le prestazioni. Il gruppo lo sa, lo percepisce ed è per questo che lo tutela da facili critiche.

Come il compagno della Nazionale Alessandro Florenzi, quest’anno al Paris Saint Germain in prestito dalla Roma. "Sento delle cose che non stanno né in cielo né in terra su Ciro. A livello mediatico si sta parlando troppo di Immobile. Dovrebbe essere un eroe nazionale e se sbaglia uno o due occasioni tutti a dargli addosso".

Ma cosa ne pensa Ciro? Dopo la partita di ieri ha postato sui social una sua immagine accompagnandola con una frase dell'ultramaratoneta statunitense Dean Karnazes: "Corri quando puoi, cammina quando devi, striscia se serve, ma non mollare mai". Una frase che lascia pochi dubbi sulla sua voglia di fare sempre meglio, superare i propri limiti e rispedire le critiche al mittente.

Bene, a noi Ciro piace così: battagliero, determinato e vincente. E poi se la classe non è acqua...