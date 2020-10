A cura della Redazione

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di Covid ed in linea con le raccomandazioni impartite dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la S.S. Turris Calcio comunica che - fatte salve eventuali e diverse disposizioni a carattere regionale - domenica 18 ottobre, in occasione della gara di campionato Turris-Monopoli, i soli abbonati dei settori tribuna e curva potranno avere accesso allo stadio “Liguori”.

Tali soggetti, che devono recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio della gara (ore 17.30) secondo l'ordine di seguito specificato, evitando all'esterno qualsiasi potenziale forma di assembramento, oltre ai suddetti titoli d’ingresso dovranno esibire apposita autocertificaszione, il cui modulo sarà messo a disposizione da questa società attraverso i propri canali ufficiali e gli organi di informazione che operano sul web.

Per chi non avesse possibilità di stampare i moduli, gli stessi saranno disponibili - entro la mattinata di sabato 17 ottobre - presso gli uffici dello stadio "Liguori". Per favorire un afflusso ordinato e contingentato allo stadio, la società ha deciso di spalmare in tre fasce orarie l'ingresso degli abbonati nel seguente ordine:

- dalle ore 16.10: abbonati con cognomi che iniziano dalla lettera A alla lettera D;

- dalle ore 16.35: abbonati con cognomi che iniziano dalla lettera E alla lettera O;

- dalle ore 17.00: abbonati con cognomi che iniziano dalla lettera P alla lettera Z.

Gli spettatori dovranno altresì indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta durata della partita e sottoporsi alla rilevazione della temperatura al momento dell'accesso.

La società precisa, infine, che - seppur ancora aperta - la campagna abbonamenti alle gare interne della stagione 2020-2021 non potrà garantire ai nuovi sottoscrittori l’ingresso allo stadio fino a quando resteranno valide le attuali limitazioni in funzione della capienza degli impianti sportivi.