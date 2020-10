A cura della Redazione

Alla vigilia del match contro il Carbonia in programma domenica 25 ottobre, valido per la quinta giornata del Girone G di Serie D, mister Aronica fa il punto della situazione: “Per noi è la prima trasferta in Sardegna e giocare qui non è mai semplice: ci sono squadre organizzate, con buone strutture che giocano un ottimo calcio. Il Carbonia dispone di un ottimo gruppo che ha fatto molto bene lo scorso anno, hanno grande entusiasmo e molta qualità, sono guidati da un tecnico molto valido”.

Il mister ha poi proseguito: “Noi stiamo bene, abbiamo lavorato ottimamente durante la settimana con concentrazione e abnegazione. Alleno un gruppo maturo e intelligente, devoto alla cultura del lavoro. I ragazzi stanno sfruttando le proprie potenzialità, ma molto ancora c’è da migliorare e l’unica ricetta che conosco è il lavoro”.

Infine ha concluso: “Viviamo una situazione particolare a causa della pandemia. Il numero di contagi continua a crescere e credo che nel breve tempo possa concretizzarsi il rischio di uno stop dei campionati. Noi ci auguriamo di no, ma è ovvio che la salute delle persone sia la cosa più importante. Capitolo infortunati, abbiamo fuori Acampora, D’Auria, Rekik e Melillo. Gli ultimi tre per la prossima settimana saranno disponibili”.