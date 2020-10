A cura della Redazione

Al termine del match tra Carbonia e Savoia, vinto per 2-0 dai Bianchi, che centrano così il quarto successo consecutivo, abbiamo sentito mister Salvatore Aronica: “Sapevamo alla vigilia che sarebbe stato un match difficile, abbiamo preparato bene la partita ma purtroppo dopo venti minuti ci siamo trovati con un uomo in meno e le cose si sono complicate. Non era facile portare a casa questo risultato ma sono stati bravissimi i ragazzi, sono tre punti importanti. Abbiamo tenuto bene il campo senza scomporci. Questa é una squadra molto intelligente“.

L’allenatore ha poi continuato: “E’ un periodo difficile per tutti. Questa pandemia sta modificando la vita di chiunque e il calcio ne è il riflesso. Dobbiamo rimanere concentrati perché per ora il campionato continuerà, quindi è importante restare fissi sul nostro obiettivo. Questo è un Girone molto difficile, ci sono tante squadre forti e molto organizzate. L’importante è lavorare a testa bassa“.

Infine ha concluso: “Vincere in trasferta è importante. Lavoreremo con entusiasmo e voglia anche la prossima settimana in vista della sfida di domenica“.

Poi è stato il turno del Direttore Generale Giovanni Rais: “Per me è la prima volta da avversario in Sardegna e questa era una trasferta molto temibile contro una squadra attrezzata con un ottimo staff tecnico e un’ottima dirigenza. I ragazzi hanno dimostrato di saper soffrire, è venuto fuori il nostro carattere figlio del suo allenatore. Il mister sta facendo ottime cose siamo davvero contenti di lui, come della squadra“.

Ancora Rais: “Noi veniamo dalla delusione dell’anno scorso, quest’anno siamo partiti con un’ambizione importante, i ragazzi stanno rispettando le aspettative della Società. La costruzione di questa squadra è stata ottima in tutte le sue componenti: un gruppo vero. Chiaro che non c’è una scienza esatta che porta ad un risultato, dobbiamo lavorare con umiltà. L’importante è che i ragazzi seguano il lavoro del mister. Ragioniamo settimana dopo settimana, non è possibile fare programmi a lungo termine“.