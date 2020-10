A cura della Redazione

La partita Savoia-Arzachena, valida per la sesta giornata del campionato di Serie D girone G, in programma domenica 1 novembre, ore 14:30, sarà trasmessa in diretta streaming sulla nostra Official Page Facebook.

I tifosi potranno acquistare l’evento al costo di 5,12€ (5,99 $).

Di seguito il link:

https://www.facebook.com/events/343197000314630/.