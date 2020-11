A cura della Redazione

Europa League, bene le italiane alla terza giornata della fase a giironi.

Il Napoli batte Rijeka 2-1 in un incontro del gruppo F di Europa League, giocato in Croazia. In svantaggio, i partenopei pareggiano prima con Demme allo scadere del primo tempo e poi vanno in vantaggio su un'autorete di Braut,

La Roma batte Cluj (Romania) 5-0 in una partita del Girone A di Europa League disputata allo stadio Olimpico.