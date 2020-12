A cura della Redazione

La S.S. Turris Calcio non perde mai di vista quei valori di solidarietà e coesione sociale che devono ispirare l'attività degli sportivi veri e, nell'unirsi alle diverse forme di solidarietà che anche la tifoseria organizzata di Torre del Greco ha manifestato in sostegno della battaglia della piccola Melissa Nigri, nella giornata odierna - con l'intento di tradurre in un gesto concreto la vicinanza ai “super-genitori” della dolce bambina di Monopoli affetta dalla forma più grave di atrofia muscolare spinale - effettuerà un bonifico bancario sul conto corrente dedicato, reso noto per le donazioni tese a contribuire alle onerosissime cure di cui necessita la piccola.

La società del presidente Colantonio, plaudendo a quanto finora fatto dalla locale Società Sportiva Monopoli 1966, si dichiara fin da ora disponibile a collaborare pienamente ad ulteriori iniziative che dovessero essere messe in campo dal club pugliese così come da altri soggetti del mondo dello sport.

Pasquale Nigri e Rossella Messa, i genitori di Melissa, contano di dare una prospettiva molto più lunga dei previsti 2 anni di vita alla figlia (il titolo della pagina da loro creata su Facebook è proprio «Un futuro per Melissa») ottenendo un farmaco molto costoso (comunque da somministrare dopo una prescrizione medica), considerato efficace perché già utilizzato con ottimi risultati negli Stati Uniti dal 2019 per il trattamento dei bambini fino al secondo anno di età.