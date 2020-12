A cura della Redazione

Da oggi a Napoli c'è lo stadio 'Diego Armando Maradona'. La Giunta del Comune di Napoli ha approvato la delibera proposta dal sindaco, Luigi de Magistris e dall'assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente.

L'atto è stato firmato all'unanimità. L'impianto di Fuorigrotta non si chiama più dunque 'San Paolo' ma 'Stadio Diego Armando Maradona'.

Nell'atto l'amministrazione ricorda Maradona come "il più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla città. amore eterno".

Soddisfatto il presidente della società Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. "Era sempre stata una mia idea cambiare la denominazione dello stadio. Quando avevamo un po' di maretta negli anni passati con il Comune e pensavamo di costruirne un altro fuori avevamo pensato di chiamarlo stadio Maradona. Ora finalmente lo abbiamo. Io penso che per uno stadio di una squadra importante che gioca in Europa e nel mondo chiamarsi Maradona Stadium sia la cosa più vincente, anche perché in questo stadio dovremo ancora giocarci per tanti anni e fare ancora tanti lavori. Oggi pomeriggio da de Magistris abbiamo affrointato il discorso di come creare all'interno dello stadio 5mila o 10mila metri quadri per fare un museo virtuale dedicato anche a Napoli e Maradona, dove i vari visitatori potranno, mettendosi un casco per il virtuale, partecipare alle partite e giocare con o contro Maradona e contro altri beniamini del calcio attuale o del passato". ".