A cura della Redazione

Stasera ci sarà il debutto del Napoli nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona.

Nel Gruppo F la situazione è ancora aperta per tre squadre su quattro, compreso il Napoli, che si giocherà il passaggio del turno nello scontro diretto contro la Real Sociedad. Gli azzurri si qualificheranno sia senza perdere sia nel casoin cui l'AZ non dovesse riuscire a battere il Rijeka già eliminato.

Napoli, poco turnover per Gattuso

Vista l’importanza dell’impegno, l’allenatore del Napoli cambierà poco. In porta confermato Ospina, con Maksimovic che darà un turno di riposo a Manolas in difesa; il reparto sarà completato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Koulibaly centrale. A centrocampo rientra Fabian Ruiz, con Bakayoko e Demme che si giocano una maglia da titolare. In avanti, torna in panchina Petagna per far spazio a Mertens, con Politano che è favorito su Lozano sulla fascia destra.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Real Sociedad, Silva e Oyarzabal non recuperano

Per la trasferta di Napoli, Alguacil dovrà fare a meno di due dei suoi giocatori più importanti, David Silva e Oyarzabal, a causa di alcuni problemi fisici. Privo anche di Guridi, l’allenatore della Real Sociedad resta fermo sul suo 4-2-3-1, Isak a guidare l’attacco e il trio Barrenetxea, Portu e Januzaj ad agire alle sue spalle. Zubimendi e Merino giocheranno davanti alla difesa composta da Zaldua, Sagnan, Le Normand e Monreal, con Remiro in porta.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1) probabile formazione: Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Portu, Januzaj; Isak.

Diretta alle ore 18,55 su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.