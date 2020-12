A cura della Redazione

Al termine della sconfitta per 2-0 allo stadio Domenico Francioni contro il Latina, ha così parlato il mister Salvatore Aronica:

“Siamo partiti in modo titubante, la squadra non ha fatto bene inizialmente. Loro sono una squadra molto abile sui calci piazzati e ci hanno colpito. Restare in dieci contro una squadra così importante non era facile. Ci abbiamo provato nella ripresa, ma è diventato tutto molto complicato”.

L’allenatore ha poi continuato: “Stiamo vivendo un momento particolare per via della pandemia. Non giocavamo da 50 giorni e non è stato facile. Comunque non è il caso di trovare alibi, abbiamo fatto la nostra partita, i nostri errori e accettiamo il risultato. Ci aspettano due partite per chiudere l’anno, dobbiamo recuperare le energie fisiche e psicologiche per affrontarle al meglio. Da qui alla fine speriamo di giocare con continuità, ci sono tante squadre forti in questo girone, c’è un campionato da disputare, abbiamo tutto il tempo”.