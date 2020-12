A cura della Redazione

Lozano e Demme titolari

Gol e assist decisivi contro la Sampdoria, Lozano si prende una maglia da titolare nel tridente: miglior marcatore della squadra con 6 reti, è chiaramente in condizione e deve solo dimostrare che il suo processo di crescita è ancora in corso. La principale novità potrebbe essere però a centrocampo, dove si va verso l'esclusione di Fabian Ruiz, al quale verrebbe preferito Demme, che dà più garanzie in fase di copertura. Bakayoko è intoccabile, dietro rientra Mario Rui a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Dubbio Hakimi, torna Lautaro dal 1'

Vidal e Sanchez sono assenze pesanti in casa Inter, alle quali si aggiunge l’incertezza attorno ad Hakimi, che sta meglio ma è in ballottaggio. Se sta bene è il favorito, altrimenti spazio a Darmian. Le ultime da Appiano danno l'azzurro in formazione titolare. A centrocampo Gagliardini è sicuro del posto, Conte lo ritiene una pedina preziosa. Barella e Brozovic sono gli altri due: fuori Sensi ed Eriksen. A sinistra c’è Young, difesa come a Cagliari. In attacco torna Lautaro dal 1’.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

La partita tra Inter e Napoli è in programma allo stadio Meazza alle 20.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky 1 e Sky 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.