A cura della Redazione

L'Inter guadagna il primo posto in classifica (in attesa della sfida Benevento-Milan), nell'anticipo delle ore 12.30 della 15a giornata di campionato, la prima del 2021, travolgendo il Crotone con un tennistico 6-2. Napoli e Atalanta a valanga rispettivamente su Cagliari (1 a 4) e Sassuolo (5 a 1). Il Napoli sale al quarto posto, con una partita in meno, scavalcando il Sassuolo in classifica.

La Roma, invece, si conferma al terzo posto superando di misura la Sampdoria. Preziose vittorie del Torino a Parma e del Verona sullo Spezia. Pareggi tra Fiorentina-Bologna e Genoa-Lazio.

Ecco i risultati della 15a giornata di Campionato di serie A:

Atalanta-Sassuolo 5-1

Fiorentina-Bologna 0-0

Parma-Torino 0-3

Roma-Sampdoria 1-0

Genoa-Lazio 1-1

Cagliari-Napoli 1-4

Spezia-Verona 0-1

Benevento - Milan (ore 18,00) e Juve - Udinese (ore 20,45)