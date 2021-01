A cura della Redazione

L’U.S. Savoia comunica di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive del difensore centrale Ciro Cipolletta.

Classe 1996, il calciatore ha già giocato sotto le dipendenze della famiglia Mazzamauro nella stagione 2014/2015 con la maglia dell’Herculaneum. Ha poi totalizzato 114 presenze in Serie D con le maglie di: San Severo, Gravina, Madrepietra, Recanatese, Gelbison e Fidelis Andria. La scorsa stagione ha concluso il campionato centrando la promozione in Serie C con il Foggia, mentre quest’anno è stato protagonista tra i professionisti con la maglia dell’Arezzo, totalizzando 6 presenze complessive.

"La società porge il più caloroso benvenuto a Ciro Cipolletta - si legge nella nota -, con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".