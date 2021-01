A cura della Redazione

Si ricompone la querelle tra l’US Savoia e il portale Oplontini.com.

Tutto era nato perché la testata giornalistica online di Torre Annunziata aveva commentato, all’inizio di novembre, in diretta facebook e senza inquadrare il campo, alcune fasi di una partita della squadra del Savoia. La società, sentendosi lesa nei propri diritti, aveva successivamente prima diffidato la testata e poi negato l'accredito ai giornalisti del portale. E non è indietreggiata neppure dopo che che il responsabile della testata si era scusato ufficialmente per l’errore commesso.

Finalmente nella giornata di ieri, una nota dell’U.S. Savoia ha posto fine alla querelle.

“L’U.S.Savoia 1908 - si legge nel comunicato - prende atto della risposta della LND (Lega Nazionale Dilettanti), riguardo la querelle con il portale Oplontini.com. Il Dipartimento spiega le motivazioni per cui tale portale non avrebbe potuto trasmettere in diretta nessun tipo di evento relativo alla LND, e quindi, all’U.S. Savoia 1908 e sottolinea come il diniego da parte della suddetta società a negare il diritto di accesso allo stadio ha costituito un rigoroso e puntuale rispetto dei propri obblighi derivanti dal regolamento vigente.

Con tale, l’U.S. Savoia 1908 tiene a sottolineare come ha sempre agito a tutela delle regole imposte e del proprio Club. La Società, consapevole che il portale Oplontini.com è un punto di riferimento storico per la città tutta e non solo, pone definitivamente fine a questa vicenda, certa che le regole non saranno più in nessun modo infrante”.

Soddisfazione anche da parte della redazione di Oplontini.com, in merito al comunicato stampa dell'U.S. Savoia 1908. “Com'è noto a tutti – si legge nella nota della testata giornalistica -, pur avendo commesso un errore di valutazione, mai c'è stata da parte nostra l'intenzione di arrecare danni d'immagine e/o economici alla società. Cogliamo l'occasione per ringraziare il direttore generale dell'U.S. Savoia Giovanni Rais che si è prodigato per una positiva chiusura della controversia e il Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro per il buon senso dimostrato nel voler mettere la parola fine alla vicenda. Ringraziamo il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli per aver “mediato” affinché la situazione rientrasse”.