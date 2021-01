A cura della Redazione

Si è tenuta in diretta streaming dal quartier generale Givova, in via Domenico Catalano a Scafati la conferenza di presentazione della GIVOVA Fiamma Torrese di Torre Annunziata.

Insieme al Presidente GIVOVA, Giovanni Acanfora, e all’Amministratore, Avv. Giuseppina Lodovico, sono intervenuti il Presidente della GIVOVA Fiamma Torrese, Adelaide Salerno, e il Direttore sportivo, Giovanni Longobardi.

Nell’occasione è stato annunciato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione ed è stata presentata la maglia ufficiale della squadra.

La speranza, condivisa dal team e dallo sponsor, è che si possa riacquistare la tanto agognata normalità e ritornare presto in campo supportati dal pubblico e dai tifosi. E soprattutto che possa essere per la squadra un anno ricco di successi e soddisfazioni, supportati da uno sponsor prestigioso come GIVOVA.