A cura della Redazione

L’U.S. Savoia comunica che la gara tra Savoia e Lanusei, valevole per la 14esima giornata di Campionato di serie D Girone G, si giocherà sabato 30 gennaio alle ore 14,30 allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata.

Intanto il club di Torre Annunziata ufficializza l'arrivo dell'attaccante Vincenzo Caso Naturale.

Il centravanti esplode calcisticamente con l’Herculaneum sotto le dipendenze della famiglia Mazzamauro, attuale proprietaria del Savoia. Nella stagione 2015-2016, infatti, centra la promozione in Serie D da protagonista, con 27 presenze e 14 gol.

Poi veste la maglia del Casalnuovo F.C. prima di trasferirsi al Savoia nel 2017-2018. Con la maglia dei Bianchi vince il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia di categoria, realizzando 26 reti in 30 presenze totali. L’annata seguente si trasferisce al Giugliano con cui conquista l’ennesima promozione in Serie D. La scorsa stagione si è reso protagonista con la maglia gialloblù nel Girone I di Serie D, con 19 presenze e 9 gol. Nella prima parte di questa annata calcistica ha vestito prima la maglia del Giugliano, poi per un brevissimo periodo quella dell’Afragolese.

"La società - si legge in una nota - porge il più caloroso benvenuto a Vincenzo Caso Naturale, con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.