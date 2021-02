A cura della Redazione

Si apre oggi, a partire dalle 16, il programma dei sedicesimi di Europa League. Napoli impegnato questa sera alle ore 21 al Nuevo Estadio De Los Càrmenes contro il Granada.

Granada. Il tecnico Diego Martinez è alle prese con qualche assenza. Oltre ai lungodegenti Neyder Lozano e Quini, non saranno a disposizione per la gara contro gli azzurri anche Luis Milla, Soldado, Suarez, German e Montoro. In mezzo al campo importante il recupero di Herrera, che dovrebbe essere schierato insieme a una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex centrocampista francese della Roma Maxime Gonalons, più volte accostato anche al Napoli in alcune sessioni di mercato degli anni passati. Il tridente d'attacco sarà composto da Machis e Kenedy che agiranno alle spalle di Molina.

Napoli. Tra Covid e infortuni, il Napoli è partito per l’Andalusia con 14 calcatori della prima squadra, ai quali si sono aggiunti 6 ragazzi della Primavera allenata da Emmanuel Cascione. Oltre a Kalidou Koulibaly e Ghoulam, positivi al Covid, sono indisponibili per infortunio Ospina, Manolas, Hysaj, Demme, Mertens, Lozano e Petagna. Scelte obbligate, dunque, per Gennaro Gattuso, che potrà affidarsi ad un risicatissimo turnover per far rifiatare qualche elemento in vista della gara di campionato di domenica 21 febbraio contro l’Atalanta. Il tecnico di Corigliano sembra orientato a schierare i suoi con il 4-2-3-1: tra i pali Meret, quartetto difensivo composto da Maksimovic e Rrhamani, che agiranno al centro della retroguardia, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Coppia di centrocampo inedita formata da Fabian Ruiz e Stanley Lobotka (possibile un turno di riposo per Bakayoko), con Elmas, Politano e Insigne che agiranno alle spalle di Victor Osimhen, unico centravanti di ruolo a disposizione di Gattuso. Panchina iniziale per Zielinski.

Diretta del match alle ore 21 in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre), oltre che su Sky Sport 1 (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

GRANADA (3-4-3): Silva; Duarte, Vallejo, Sanchez; Foulquier, Gonalons, Herrera, Neva; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Arbitro: Sergej Karasev (Russia)

Assistenti: Demeshko-Gavrillin (Russia)

IV: Moskalev (Russia)

Var e Avar: Meshkov-Ivanov (Russia)