Il Savoia non vince più. Nonostante il cambio in panchina, per i bianchi di Torre Annunziata arriva il quarto pari consecutivo.

Al Giraud finisce 0-0 il match della prima di ritorno con il Monterosi.

L'ultimo successo della formazione biancoscudato risale al 24 gennaio scorso. Da allora, per l'appunto, solo pareggi (1-1 e tre volte a reti inviolate).

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 24 febbraio, i torresi faranno visita alla Nocerina.