A cura della Redazione

Victor Osimhen ha riportato un trauma cranico nel contrasto con Romero al 1' di recupero di Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli è stato riscontrato all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stato trasportato immediatamente dopo il soccorso in campo.

Il centravanti dei campani è caduto con la testa innaturalmente all'indietro: dopo l'intervento immediato della Croce Rossa, Osimhen è stato trasportato in stato di incoscienza sull'ambulanza, riprendendo i sensi durante il viaggio verso il nosocomio pubblico cittadino.

Per quanto riguarda la partita, il Napoli è stato sconfitto dall'Atalanta per 4 a 2. Le numerose assenze non bastano a giustificare un'altra prestazione scialba degli azzurri, con grossolani errori in difesa.