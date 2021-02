A cura della Redazione

Termina ancora con un pareggio per 0-0 il match di campionato tra Savoia a Vis Artena in scena al Giraud di Torre Annunziata.

Per la formazione oplontina si tratta del sesto pari consecutivo, il quinto senza segnare né subire reti.

Nel prossimo match, i torresi giocheranno in trasferta contro l'Afragolese nel derby della 4a giornata di ritorno.

IL MATCH

Inizia la gara e dopo due giri di lancette Bianchi vicini al vantaggio: angolo di Fornito che trova in area D’Ancora ma è bravissimo Manni a deviare in angolo. Dopo una fase combattuta di gara al 18’ si vedono gli ospiti con un tentativo da calcio d’angolo, ma il tiro di Falasca è facile preda di Esposito M. . Un minuto più tardi ci prova il Savoia con Riccio, che al volo cerca la porta dal limite dell’area. Palla deviata di poco fuori. Al 25’ ancora il Savoia vicino alla rete, palla dentro di Kouadio, incertezza del portiere ospite e di poco Scalzone manca l’appuntamento con l’1-0. Al 39’ ancora la squadra di casa che ci prova su punizione con Sorrentino, palla di poco fuori. Al 45’ grande occasione per i Bianchi con Caiazzo che trova in area Sorrentino ma l’ex Portici da due passi non trova la via del gol. Termina il primo tempo con il risultato di 0-0. Inizia la ripresa. Al 6’ azione personale di Kouadio che supera un avversario e cerca Scalzone in area. Il numero 58 manca per poco il bersaglio grosso. Il Savoia spinge, la Vis Artena si difende. Al 19’ ci provano gli ospiti da calcio d’angolo, la difesa dei Bianchi sventa la minaccia. Al 28’ Vis Artena vicina al vantaggio. Contropiede portato avanti da Rossi che trova Ingretolli, l’attaccante a tu per tu con Esposito M. viene fermato dall’estremo difensore dei padroni di casa. Un minuto più tardi ancora Rossi che ci prova da posizione angolata, blocca il numero 1 dei torresi. Al 42’ Fornito trova in area Depetris, il tiro dell’attaccante è alto. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con il risultato di 0-0.