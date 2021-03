A cura della Redazione

Al termine della rifinitura di ieri il mister del Savoia Giovanni Ferraro ha presentato così la sfida di oggi contro il Carbonia allo stadio Giraud di Torre Annunziata.

“La squadra sta bene, è chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, ma siamo tutti estremamente motivati a dare il massimo per uscire da questa situazione. Siamo tutti in discussione e ognuno di noi deve fare qualcosa in più. Abbiamo un solo obiettivo che è quello di tornare a vincere. Ritrovare i tre punti è fondamentale per prepararci al meglio per questo rush finale. Io non sono qui per fare confusione. Devo cercare di mettere i singoli nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Il mio compito è agevolarli e aiutarli".

Una vittoria potrebbe influire positivamente sulla squadra e rilanciarla in campionato?

"L’aspetto mentale in questo momento è vitale. Una vittoria convincente, da squadra forte e unità può portare una ventata di ottimismo per il futuro. La paura è normale quando mancano i tre punti da tanto. Quando si viene a Torre Annunziata, con una proprietà così importante e dei dirigenti preparati, le pressioni sono all’ordine del giorno e non possiamo tirarci indietro. Conosciamo bene le nostre responsabilità. Ci aspetta una gara difficile domani, contro una squadra che sta sorprendendo e che pratica un ottimo calcio. Verranno qui a fare la loro partita, ma noi non saremo da meno, ne sono certo. Sarà una gara ad alto ritmo e intensità, ribatteremo colpo su colpo per tornare a vincere. Mancheranno causa infortunio Nespoli, D’Auria, Correnti, Badje, Russo, Sorrentino e Letizia”.

Ricordiamo che oggi i giocatori scenderanno in campo con la maglia biancosudata ma priva dei nomi di calciatori. La decisione è stata presa dalla società che ha visto nei giocatori un scarso attaccamento alla maglia.