A cura della Redazione

“I calciatori non indosseranno più la maglia bianca né lo stemma del Savoia. Questi uomini non meritano di indossare quella maglia gloriosa e quello scudo. Ho fatto ristampare le maglie e giocheranno con quelle arancioni con i soli sponsor stampati senza i nomi dei calciatori dietro la maglia”.

E' di ieri l'affermazione del presidente onorario del Savoia Alfonso Mazzamauro, in seguito allo scarso rendimento della squadra dall'inizio del nuovo anno.

Oggi, un nuovo comunicato della società che conferma in parte quanto dichiarato ieri.

"L’U.S. Savoia 1908 nella persona del presidente Onorario Alfonso Mazzamauro - si legge -, comunica che, "pur avendo già acquistato le maglie da gioco prive di stemma e di nome sulla parte retrostante, in seguito a un’attenta riflessione con i vertici societari, con i rappresentati della tifoseria e ai i numerosi attestati di stima e affetto ricevuti in queste ore da Torre Annunziata tutta, pur non condividendo ha convenuto per rispetto e amore verso questa città, di far giocare domani la squadra, il match contro il Carbonia, con lo stemma sul petto, confermando fortemente visto l’andamento della stagione l’assenza del cognome dei calciatori nella parte retrostante della stessa, e sottolineando che comunque non si giocherà in maglia bianca in quanto quest’ultima va meritata".

Il presidente conferma che il suo pensiero verso i giocatori non è cambiato, e che la squadra sta fortemente deludendo la città e la società e dovrà dimostrare sul campo di essere all’altezza del blasone e della storia di questa maglia. Un’ulteriore testimonianza che certifica il rapporto di rispetto, stima e amore che lega la famiglia Mazzamauro alla gente di Torre Annunziata.